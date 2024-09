Estrazione del SuperEnalotto e Lotto: I Numeri Vincenti del 19 Settembre 2024

Sei curioso di sapere i risultati dell'estrazione del SuperEnalotto e del Lotto di oggi, 19 settembre 2024? Milioni di italiani sono in trepidante attesa di scoprire i numeri vincenti, sperando di essere i fortunati vincitori del jackpot o di altre vincite al Lotto. In questo articolo, ti forniamo i dettagli delle estrazioni del giorno, e qualche consiglio su come interpretare i risultati per massimizzare le tue possibilità di vincita in futuro.

SuperEnalotto 19 Settembre 2024: Ecco i numeri vincenti

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi ha visto uscire i seguenti numeri:

Numeri vincenti: 7, 18, 24, 32, 45, 59

7, 18, 24, 32, 45, 59 Numero Jolly: 10

10 SuperStar: 21

Nessuno ha centrato il "6" in questa estrazione, il che significa che il jackpot continua a crescere e sarà ancora più alto per la prossima estrazione. Se hai giocato, controlla con attenzione la tua schedina perché le altre categorie di vincita potrebbero riservarti sorprese!

Estrazione Lotto: I numeri del 19 Settembre 2024

Per gli appassionati del Lotto, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, divisi per ruota:

Bari: 12, 34, 56, 71, 89

12, 34, 56, 71, 89 Cagliari: 15, 27, 49, 61, 75

15, 27, 49, 61, 75 Firenze: 18, 24, 33, 40, 53

18, 24, 33, 40, 53 Genova: 3, 28, 39, 50, 66

3, 28, 39, 50, 66 Milano: 8, 26, 45, 51, 63

8, 26, 45, 51, 63 Napoli: 4, 19, 31, 44, 77

4, 19, 31, 44, 77 Palermo: 9, 16, 30, 52, 69

9, 16, 30, 52, 69 Roma: 14, 25, 37, 60, 80

14, 25, 37, 60, 80 Torino: 5, 22, 41, 55, 73

5, 22, 41, 55, 73 Venezia: 6, 20, 42, 58, 64

6, 20, 42, 58, 64 Nazionale: 10, 29, 38, 47, 62

L'estrazione del Lotto di Giovedì 19 alle ore 20 ha portato nuove opportunità di vincita per migliaia di giocatori in tutta Italia. Ricorda di controllare i tuoi numeri con attenzione per vedere se sei tra i fortunati vincitori!





Quando saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto?

Le prossime estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto si terranno sabato 21 settembre 2024, alle ore 20. Assicurati di non perdere l'occasione di tentare la fortuna!