Mercoledì, 13 gennaio 2021 - 13:06:00 "Dalli alla tua donna", così si lavano i jeans. Polemica su etichetta sessista "Give it to your woman", queste le parole accanto alle indicazioni per il lavaggio dei capi. Dopo la denuncia l'azienda ha rimosso la frase

Ha fatto scalpore la frase sull’etichetta “give it to your woman” (dalli alla tua donna) posta vicino alle indicazioni del lavaggio di alcuni capi prodotti dall'azienda Successori Bernagozzi. Il primo a notare lo strano messaggio, è stato il sindaco della città di Castaldo, Giacomo Cucini che ha postato una foto sui social esprimendo il suo disappunto per un “messaggio sessista”. Stavo facendo una lavatrice e per la prima volta dovevo lavare un nuovo paio di pantaloni, ho guardato l’etichetta e ...... Pubblicato da Giacomo Cucini Sindaco di Certaldo su Domenica 27 dicembre 2020 Successivamente, come si legge su La Repubblica, sono state le donne toscane del Pd a mettersi in contatto con l’azienda bolognese, con sede a Centergross, produttrice dell' etichetta. La denuncia su una “modalità di scrivere un’etichetta stereotipata, fuori luogo e tempo”, come dice Tania Cintelli sulle pagine del giornale, ha fatto sì che l’azienda rimuovesse immediatamente la frase dalle etichette in produzione, e ammettesse il suo errore.