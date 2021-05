Euro2020, Roma a tutta Coca-Cola che sarà uno degli sponsor della FanZone

Coca-Cola, partner storico dell’evento dal 1974, non poteva mancare l’appuntamento con l'Uefa Euro2020. Sarò uno degli sponsor ufficiali della FanZone della manifestazione a Roma.

Gli europei di calcio del 2020 saranno una competizione con una dimensione ancor più europea con le partite giocate in 12 città di tutto il continente. Per la prima volta nella storia, l'evento era stato rimandato a causa della pandemia e questa edizione, oltre a celebrare il 60esimo anniversario dei Campionati Europei, segna la ripartenza degli eventi dal vivo.

La partnership tra Coca-Cola e Uefa Euro 2020 sarà amplificata dalla campagna “quando tifiamo insieme, c’è ancora più gusto”, un invito a superare le differenze partendo da quelle calcistiche: quest'anno più che mai desideriamo tutti condividere la passione dello sport con gli altri, fare il tifo per le nostre squadre anche se diverse, perché quando ci riconosciamo nel nostro avversario allora possiamo superare le nostre distanze e provare le stesse emozioni. Perché quando tifiamo insieme c’è ancora più gusto. Lo stesso gusto unico che proviamo con Coca-Cola.

“Nonostante le differenze e le chiusure a causa della crisi che stiamo vivendo, la passione per il calcio ci unisce. In questa occasione vogliamo ribadire con forza i valori di partecipazione, unione e ottimismo di cui Coca-Cola è da sempre portatrice e invitare tutti a superare le distanze attraverso la condivisione delle nostre passioni, perchè quando tifiamo insieme c’è ancora più gusto” - ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Coca-Cola Italia e Albania. “Quando condividiamo le nostre passioni sappiamo sempre fare squadra al meglio: questo grande evento internazionale sarà l’occasione per comunicare uno dei nostri goal per la sostenibilità, con l’arrivo sul mercato della prima bottiglia Coca-Cola realizzata completamente in plastica riciclata. Un ulteriore passo per rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare e invitare a riciclare correttamente, affinché nessuna bottiglia venga sprecata e possa tornare a nuova vita”.

Euro 2020 segnerà il debutto delle nuove bottiglie 100% rPet di Coca-Cola, che saranno poi utilizzate anche per gli altri marchi del portafoglio dell’azienda come Fanta, Sprite e FuzeTea, per un totale di 150 milioni di confezioni nel 2021 realizzate completamente in plastica riciclata. All’interno dell’hotspot dedicato in Largo dei Lombardi a Roma sarà possibile scoprire le iniziative in ambito sostenibilità messe in campo da Coca-Cola, prima tra tutte la nuova bottiglia realizzata completamente in plastica riciclata (rPet). Coca-Cola a Roma sarà uno degli sponsor ufficiali della Fan Zone, che accoglierà e intratterrà i visitatori che vorranno godersi la città durante il mese delle competizioni con un Football Village in Piazza del Popolo. É questo lo spirito con cui Coca-Cola intende accompagnare tanti tifosi in tutta Europa che avranno l'opportunità di tornare a godersi le partite negli stadi, condividendo dal vivo le sensazioni che solo gli eventi live possono dare. Una volontà di fare squadra che Coca-Cola porta anche all’interno della filiera, supportando la ripartenza di bar e ristoranti attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione dedicate, con un reinvestimento di oltre 2,5 milioni di euro.