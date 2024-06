Europee, chi è lo youtuber Fidias di Cipro: conquista 2 seggi al Parlamento Ue

Elezioni europee, a Cipro lo youtuber Fidias Panayiotou candidato come indipendente dovrebbe ottenere due dei sei seggi totali al Parlamento europeo

Anche a Cipro si prospetta una vittoria del centrodestra alle elezioni Europee. I cristiani-democratici di Disy associati al Ppe sono davanti (25,5%-28,5%) ai marxisti-leninisti di Akel (The Left, 23-26%). Al terzo posto si piazza però inaspettatamente Fidias Panayiotou, uno youtuber famosissimo sull'isola che si è candidato come indipendente e con il 12-15% delle preferenze, stando agli exit poll, potrebbe aggiudicarsi due dei sei seggi totali al Parlamento europeo.

Fidias Panayiotou ha 24 anni e sebbene si dichiari disinteressato alla politica si è comunque candidato alle Europee forte dei suoi 2,6 milioni di iscritti su YouTube, oltre il doppio del totale degli abitanti di Cipro. "Non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto 'basta!'", aveva dichiarato in occasione dell'annuncio della sua candidatura.

Fidias Panayiotou ha iniziato la sua carriera di youtuber nel 2019 con alcune "challenge", ovvero sfide impossibili come quella di abbracciare Elon Musk o sopravvivere cinque giorni senza dormire. La cosa più particolare, come sottolinea Open, è però che nessuno sa bene quale sia il programma di Fidias Panayiotou in Europa.