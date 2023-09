Eurospin, detersivi "anonimi" ma di qualità. Ecco chi li produce

Eurospin, prodotti senza brand: ecco chi produce i detersivi della nota catena di discount

Nell'immaginario collettivo Eurospin è spesso associato a una spesa molto più conveniente, a scapito della qualità - pur sempre accettabile - una catena dunque che punta ad attrarre clienti per il prezzo concorrenziale dei propri prodotti. Di conseguenza, come altre gdo, Eurospin propone alla propria clientela diverse opzioni "senza marchio" così da garantire un prezzo al dettaglio piuttosto contenuto.

Contrariamente alla convinzione - molto radicata fino a qualche tempo fa - che questi prodotti fossero di scarsa qualità perchè privi di brand, sono sempre più i casi in cui si scopre che i produttori delle linee più economiche sono gli stessi di altri prodotti brandizzati e per questo apparentemente più "blasonati".

Ciò conferma dunque come il prezzo basso associato agli acquisti "senza marchio" dipende puramente dal brand, che richiede un prezzo maggiore al discount perchè veicola e attira maggiormente il consumatore in virtà della propria reputazione.

Come riporta Turiweb, ora è stato svelato il segreto della provenienza dei detersivi dell’Eurospin, prodotti da un'azienda molto conosciuta. I detersivi Dexal sono noti per la loro buona riuscita, nonostante non siano molto pubblicizzati. Questo infatti comporterebbe un aumento dei prezzi del prodotto stesso, e quindi preferiscono mantenere dei prezzi accessibili e farsi conoscere dalla clientela abituale sul territorio.

Ebbene, questa linea di detersivi è prodotta da un’azienda molto famosa, anzi due: Italsiva e McBride, note per la produzione del celebre sgrassatore ChanteClair e altri prodotti icononici nelle linee dedicate alla pulizia.