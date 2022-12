Eurospin, ritirato un prodotto molto consumato dagli italiani: c'è ocratossina

Ritirato un prodotto dell'Eurospin per ocratossina

Ritirato dal Ministero della Salute un lotto di focacce con olio extravergine d’oliva al 8,7% prodotto dai Tre Mulini e in vendita all’Eurospin. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto commercializzato è Eurospin Italia S.p.A. Il nome del produttore invece è: FARTONS POLO, mentre la sede dello stabilimento si trova presso Poligono Industrial III, Calle Vimeters,15 – 46120 Alboraya (Valencia) – Spagna.

I numeri di lotto delle focacce all’olio extravergine d’oliva ritirate sono: 223740. La data di scadenza o il termine minimo di conservazione delle focacce richiamate sono fissate per il 13/01/2023, mentre il formato è di 200 grammi.

Il Ministero della Salute raccomanda a chi avesse acquistato i numeri di lotto delle focacce richiamate di non consumare il prodotto, ma di restituirlo nei punti vendita d’acquisto. Non è necessario lo scontrino per la restituzione. Sul sito del ministero della Salute può leggere che la motivazione del richiamo delle focacce è per rischio microbiologico “per la possibile presenza di Ocratossina A”. L’ocratossina A (OTA) è una micotossina che può essere presente a volte negli alimenti. Viene prodotta da alcune muffe e può contaminare i raccolti in qualsiasi fase della produzione, dal campo alla tavola.