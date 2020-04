Fabbri 1905 aderisce a SolidaItaly, l'iniziativa promossa da Italia del Gusto

Tante pillole di dolcezza in tempo di Covid. Un pensiero speciale per i più piccoli e per regalare una parentesi di gioia e spensieratezza in questo duro periodo di emergenza sanitaria e sociale: con questo spirito Fabbri 1905 ha prontamente aderito a “Solidalitaly”, iniziativa promossa da Italia del Gusto (Consorzio nato nel 2006 su iniziativa di Giovanni Rana e che riunisce il meglio della filiera del food made in Italy per un fatturato di 25 miliardi di euro) che ha realizzato 20mila pacchi di solidarietà contenenti prodotti alimentari non deperibili -dalla pasta al latte, dal caffè al tonno- attualmente in fase di distribuzione a nuclei familiari selezionati a Napoli, Palermo e Crotone in collaborazione con Conad e Caritas Italiana. L’obiettivo è fornire un aiuto reale e immediato, con prodotti di largo consumo e di alta qualità: all’iniziativa hanno infatti aderito oltre a Fabbri 1905, realtà che contribuiscono ogni giorno a tenere alta la tradizione italiana, quali, fra le altre, Amica Chips, Barilla, Bonomelli, Cannamela, Cirio, Delicius, Lavazza, Noberasco, Novi, Parmalat, Pizza Catarì, Polenta Valsugana, Ponti, Rio Mare, Riso Gallo, Sagra, San Benedetto, Santa Rosa, Santal con il supporto di Auricchio e Giovanni Rana.

Fabbri 1905, che da oltre un secolo porta le sue prelibatezze sulle tavole delle famiglie italiane e non, ha messo a disposizione dei pacchi solidali una gamma selezionata di Sciroppi e Topping (tra cui i Minitopping Chocomenta, Gold Pistacchio, Fichi Caramellati e gli Sciroppi Arancia e Curcuma e Nocciola) con l’obiettivo di addolcire queste giornate sospese invitando le famiglie a preparare – magari con l’aiuto dei più piccoli, i più provati da questa reclusione forzata – dolci o bibite o ghiaccioli, capaci di regalaremomenti di “festa” nelle nostre case.

Il pensiero dell’azienda di Bologna in queste giornate complesse non dimentica chi purtroppo deve affrontare la sofferenza e l’angoscia sempre, come l’Ail, Associazione italiana leucemie che si occupa di patologie che colpiscono prevalentemente i giovani, il nostro futuro: 700 colombe Fabbri all’Amarena sono “volate” prima di Pasqua dall’azienda di Bologna alle sedi dell’associazione per favorire una raccolta fondi solidale in proprio favore.

Ma il gesto che ha riempito di ammirazione la stessa società è stato quello dei dipendenti che, con grande generosità, hanno devoluto ad Ant, associazione che si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore, le colombe pasquali ricevute in dono dall’azienda: “Fabbri 1905, che da sempre considera i propri lavoratori parte integrante della famiglia, è orgogliosa dei propri dipendenti per questo omaggio spontaneo che conferma come, in un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, si rafforzi il senso di comunità e solidarietà tra le persone, unite più che mai da un destino comune”, è il commento dell’azienda. Anche queste associazioni, infatti, sono state messe in grande difficoltà dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sia per l’aumentata pressione sulle strutture sanitarie che per il rinvio a domicilio di molti pazienti ospedalizzati.