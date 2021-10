Fabrizio Corona evaso per andare in un locale a Genova: denunciato

Fabrizio Corona evaso dai domiciliari, scatta la denuncia

Ancora guai in vista per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona denunciato dalla Guardia di Finanza di Genova per evasione. Nei giorni scorsi si era infatti recato in un locale del capoluogo ligure per incontrare alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni l'ex fotografo dei vip aveva un permesso per andare a Roma, durante il tragitto però ha deviato verso la terra ligure, per raggiungere il luogo dell'incontro.

Il pm aveva chiesto l'arresto di Corona, ma il giudice non lo ha concesso ed è scattata solo la denuncia. La sorveglianza gli aveva sospeso gli arresti domiciliari. La Cassazione aveva in parte rinviato e in parte annullato: su istanza dei suoi avvocati nei giorni scorsi i giudici della Sorveglianza hanno sospeso il provvedimento e Corona sarebbe dovuto restare a casa ai domiciliari.