Fabrizio Corona si scaglia contro il DDL Zan e la nazionale di calcio. Dopo il pirotecnico scontro in tribunale con Selvaggia Lucarelli, il paparazzo continua a far discutere con le sue uscite mediatiche

Fabrizio Corona contro il DDL Zan:

Il DDL Zan verrà discusso in Senato il 13 luglio. Se diversi personaggi del mondo dello spettacolo si sono schierati a favore del provvedimento contro l'omofobia, il più famoso paparazzo d'Italia manifesta un'idea molto diversa.



Fabrizio Corona ha twittato contro il DDL Zan:

“Avete rotto con questo cavolo di DDL Zan. Voi politici lo promuovete per popolarità e per raccogliere voti. Voi influencer per avere like e visualizzazioni e per finire sulle copertine dei quotidiani italiani. Che paese di mer**. La nazionale italiana è l’opposto del valore delle nostre istituzioni e di chi ci governa”.



Fabrizio Corona: “Fanc**o al Ddl Zan”

“Fanc**o al DDL Zan. La stessa retorica fatta solo di parole di tutti quelli che ragionano come voi. Se volete fare le persone serie, ditemi quanti gay andrebbero a denunciare una persona che li chiama fr**i. Dimmi il numero di gay non assunti perché gay in Italia. Insomma, imparate ad argomentare con i numeri, invece che con la morale acchiappalike”.