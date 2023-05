Faenza, Yuki Tsunoda "cuore d'oro": chi è il pilota di F1 che spala il fango

Yuki Tsunoda, ecco chi è il pilota di Formula 1 che aiuta a ripulire Faenza dal fango

Tra le immagini che stanno facendo il giro del web sul drammatico alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, ce ne sono alcune che infondono speranza alla popolazione in difficoltà che cerca, a fatica, di tornare alla normalità. Una di queste è quella di Yuki Tsunoda, pilota giapponese di Formula 1, che si è messo al servizio di Faenza, la città dove ha sede la scuderia per cui gareggia, l’Alpha Tauri, e che lo ha adottato da circa due anni e mezzo.

Il driver - che avrebbe dovuto correre per il Gran Premio di Imola - ha postato sui propri profili social degli scatti che lo ritraggono mentre aiuta a spalare il fango in una strada della cittadina ravennate con pala e scarponi. Proprio lo sport è giustamente passato in secondo piano, portando alla cancellazione del Gran Premio che si sarebbe dovuto tenere a Imola nel corso di questo fine settimana.

Mentre la Ferrari ha donato un milione di euro a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione, Tsunoda ha rilanciato sui social una raccolta fondi promossa dal comune di Faenza per aiutare le popolazioni colpite dal disatro, per cui è ancora possibile donare seguendo le istruzioni fornite dal comune stesso.

Yuki Tsunoda and his AlphaTauri team mates have been helping with the clean-up in Faenza ❤️ pic.twitter.com/uf2qN5syTf — Formula 1 (@F1) May 18, 2023

A didascalia del post, il pilota ha scritto così su Instagram: "Dopo una notte orribile la città è pesantemente colpita: polvere, fango e odore di benzina ovunque. Attualmente le persone faticano a trovare cibo e soprattutto alloggi, dopo che molti sono stati evacuati dalle proprie abitazioni. Per favore, tutto ciò che puoi fare per aiutare è apprezzato, non importa quanto grande o piccola sia la donazione".