Emilia Romagna, le vittime salgono a 14. Evacuazione totale nel ravennate

Maltempo, trovata a Faenza la 14esima vittima

Un uomo di 84 anni e' stato trovato morto poco fa nel fango nel cortile di casa a Faenza, in zona stazione: la notizia e' stata data in diretta da "Mattino 5", dove e' ora collegato in diretta il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Alluvione in Emilia Romagna, i Vigili del Fuoco salvano bambini con l'elicottero. VIDEO

Evacuazione totale di alcune frazioni a ridosso di Ravenna

Il Comune di Ravenna ha disposto l'evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse. Ha inoltre ricordato che è obbligatorio lasciare l'abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non disponesse di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio, il museo Classis di Classe in via Classense 29. Continua intanto a preoccupare la situazione a Fornace Zarattini, frazione alle porte della città romagnola, evacuata già da ieri mattina e ora allagata.

A Cesena si canta "Romagna Mia" mentre si spala il fango. VIDEO

Maltempo: circolazione tornata regolare su autostrade Emilia Romagna

Circolazione regolare durante la notte sulla rete autostradale in Emilia Romagna, anche sul tratto di SS9 tra Forli' e Faenza che ha raccolto il traffico fatto uscire dalla A14 per lavori di ripristino della sede stradale. Lo rende noto Viabilita' Italia, ricordando che la A14 e' stata ripaerta nel tratto Forli'-Cesena alle ore 06,30 ed e' transitabile grazie ad uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia. Si registrano 5 km di coda in direzione sud e 1 km direzione nord nei punti di restringimento delle due carreggiate.

E' ancora vigente il provvedimento del prefetto di Ravenna che ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 5 tonnellate su tutte le strade comunali, provinciali e statali della provincia di Ravenna - fatta eccezione per le autostrade e gli itinerari alternativi, fino a cessate esigenze; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e in genere tutti quelli utilizzati dal sistema di protezione civile per fare fronte all'emergenza. Vigente ancora il divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 3,5 t sulla SS 3 bis Tiberina in direzione di Cesena: all'uscita di San Sepolcro tali mezzi vengono indirizzati in direzione di Arezzo sulla SS 73 per raggiungere la A1 e proseguire in direzione di Bologna. "Per gli automobilisti - ribadisce Viabilita' Italia - persiste la necessita' di non raggiungere le provincie di Forli'-Cesena e Ravenna dove la viabilita' secondaria e' ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino".

Alluvione in Emilia Romagna, il video di un ristoratore completamente allagato