Fagioli in scatola, fanno male? Colpa dei pesticidi. Quali marche evitare

Fagioli in scatola, fanno male? Tutta colpa dei pesticidi. Ecco quali marche evitare per non incorrere in problemi di salute

I fagioli in scatola sono una soluzione semplice per un contorno pronto all'uso. Basta aprirli per avere un ecellente prodotto per le preparazioni più disparate. I legumi conservati in questo modo sono un'eccellente fonte di proteine e fibra che aiutano l'intestino a funzionare in modo corretto. Quest'ultime sono solubili e insolubili e perfette per la salute dell'intestino.

I fagioli in scatola contengono le stesse proprietà nutritive di quelli freschi come ferro, calcio e vitamine. Detto questo bisogna sempre controllare l'etichetta per verificare che si tratti di un prodotto di qualità. E' infatti importante sapere se è stato realizzato con scarti di produzione o magari se i legumi sono pieni di pesticidi.

Alcune analisi di laboratorio riportate da Cefalunews.it confermano che alcune marche di fagioli in scatola contengono tracce di fitofarmaci, ed in particolare di glifosato ma anche di pesticidi come boscalid, piperonyl butoxide, 2,4-D (secondo lo IARC è cancerogeno) e cyproconazol, che potrebbe causare danni di salute ai nascituri.

Per evitare problemi alla salute è fondamentale verificare la provenienza dei fagioli in scatola e quindi evitare quelle marche che non chiariscono la località dove i legumi sono stati coltivati. Per avere la certezza di consumare un prodotto di qualità è bene scegliere solo quelli biologici.