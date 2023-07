Fake news, ecco come riconoscerle. Il ruolo di TikTok e il "salto della barca"

Fake news e TikTok, ecco come riconoscere le notizie false

“Prima del ciclo mediatico che ha denunciato la presunta “challenge“, c’erano meno di cinque ricerche al giorno per “salto dalla barca” su TikTok in tutto il mondo, secondo i dati forniti dall’azienda. Dopo la tempesta mediatica, le ricerche sono aumentate del 35.900%.”

Queste sono tre righe che spiegano in breve una parte del ciclo evolutivo di una fake news. Per capire meglio facciamo un passo indietro. Alcuni giorni fa è esplosa la notizia di una challenge mortale su TikTok; vince chi salta giù da un motoscafo in corsa, dritto nella schiuma che si forma sull’acqua per la propulsione dei motori. Secondo i numerosi articoli usciti sulla stampa internazionale e italiana si erano registrati già quattro morti. Tutto vero? A quanto pare no. A ripetersi è stato lo stesso schema dell’allarme scatenato per altre due storiche presunte challenge, Blue Whale e Jonathan Galindo.

In un articolo dal titolo "La sfida del “boat jumping” è una balla" pubblicato dal sito online Il Post si spiega nel dettaglio come in un misto di approssimazione, superficialità e pregiudizi la macchina dell’informazione sia andata in cortocircuito. Non esiste infatti una sfida del salto dalla barca su TikTok. Prima della concitazione mediatica nessun video di salto dalla barca era diventato virale su TikTok e nessun hashtag legato al salto dalle barche era mai stato popolare su TikTok, secondo l’azienda. E nessun audio in tendenza su TikTok è mai stato collegabile al saltare dalle barche.

Come spiega Il Post nella sua inchiesta l’origine della “boat jumping challenge” può essere fatta risalire a un singolo commento fatto da un residente dell’Alabama durante un servizio giornalistico. All’inizio di luglio Bobby Poitevint, un giornalista della stazione televisiva ABC 33/40 di Birmingham, ha ricevuto una segnalazione di recenti incidenti in barca su un lago vicino. Ha parlato con Jim Dennis, capitano della Childersburg Rescue Squad, un’organizzazione di volontari che si occupa di soccorso in caso di emergenze e disastri naturali.