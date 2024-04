Quattro tedeschi sorpresi a festeggiare il compleanno di Hitler a casa sua

Quattro tedeschi sono stati sorpresi a deporre rose bianche in memoria di Adolf Hitler nella casa natale del dittatore nazista nell'Austria occidentale, in occasione dell'anniversario della sua nascita, e uno di loro ha fatto il saluto nazista mentre posava per le foto, ha dichiarato la polizia. Lo scrive l'Agi. Hitler è nato il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn. Dopo una lunga disputa sul futuro della casa natale, l'anno scorso sono iniziati i lavori per trasformarla in una stazione di polizia, un progetto destinato a renderla poco attraente come luogo di pellegrinaggio.

Lunedì, la polizia della provincia dell'Alta Austria ha dichiarato che le quattro tedesche - due sorelle e i loro compagni di 20 e 30 anni - si sono recate sabato all'edificio per deporre rose bianche nelle nicchie delle finestre. Hanno posato davanti alla casa per delle foto e una delle donne ha fatto il saluto hitleriano. Gli agenti di pattuglia hanno notato il gruppo e li hanno portati in una stazione di polizia per interrogarli. La donna ha dichiarato di non aver inteso il saluto seriamente, ma gli agenti hanno detto di aver trovato una chat con le altre sul suo cellulare in cui condividevano messaggi e immagini a tema nazista. La polizia ha dichiarato di voler denunciare i quattro alla procura per sospetta violazione della legge austriaca che vieta i simboli del nazismo.