Fano, muore un medico di 27 anni: finisce il turno e si accascia sul volante

Non ha avuto neppure il tempo di chiudere lo sportello, il medico di soli 27 anni morto per un malore

Finito il turno pomeridiano in ambulatorio, Marco Tiberi un medico di 27 anni residente a Marotta, si è diretto verso la sua auto, ma non appena entrato nell’abitacolo ha avuto un malore. Il medico non è riuscito neanche a chiudere lo sportello e si è accasciato sul volante. È stato proprio questo ad insospettire i commercianti della zona, che si sono avvicinati per controllare se ci fossero problemi. Arrivati i soccorsi hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, ma non c’è stato niente da fare.

Prima di accasciarsi in macchina, era passato nella farmacia di Sant’Orso a lasciare una ricetta per un paziente e a fare un saluto ai farmacisti: "a domani" aveva detto loro.