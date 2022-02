Milano, Federica Panicucci vittima del vento forte: “Sono viva per miracolo”

Federica Panicucci vittima del vento forte che oggi ha fatto danni a Milano anche alla stazione centrale

Giornata da dimenticare per molti milanesi. Infatti oggi 7 febbraio 2022 le raffiche di vento hanno creato molti disagi. Anche la conduttrice di Mattino 5 e volto noto della tv Federica Panicucci ha avuto una esperienza negativa e che lei stessa racconta sui social. "Sono viva per miracolo", ha scritto Federica Panicucci su una storia Instagram. "Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno - ha scritto come commento alle foto della vettura -. Per fortuna il vetro a resistito. Sono viva per miracolo".

Federica Panicucci: Mattino 5, marito, figli

Federica Panicucci è nata a Cecina (Livorno) il 27 ottobre 1967 e la sua età è di 55 anni. Nel 1995 Federica conosce il disc jockey Mario Fargetta che nel 2006 sposa e diventerà suo marito. I due hanno due figli nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007. Nel 2015 però si separano e nel 2016 la Panicucci si lega sentimentalmente a Marco Bacini, noto imprenditore nel mondo della moda.

