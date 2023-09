Fedez, il chirurgo che lo operò al pancreas: "Ecco quando tornerà a casa"

Fedez, il chirurgo che lo operò al pancreas: "Ecco quando potrebbe tornare a casa"

Fedez potrebbe rimanere ancora qualche giorno in ospedale. A rivelarlo è Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che nel marzo 2022 operò il cantante per un tumore neuroendocrino del pancreas.

“La durata del ricovero in questi casi dipende dalle condizioni generali del paziente. Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell'emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso. Ritengo che al massimo entro una settimana possa essere a casa, se non prima”, ha spiegato il chirurgo ai microfoni dell’AdnKronos.

“Io ho notizie indirette – precisa lo specialista – e posso ricostruire il caso solo attraverso quello che naturalmente siamo venuti a sapere, perché il nostro è anche un rapporto affettivo e lui si è messo in contatto con noi anche per sapere cosa fare”. Il rapper è in ottime mani, assicura Falconi: "È seguito benissimo dai colleghi del Fatebenefratelli".