Fedez-Iovino e l'inchiesta sul pestaggio al personal trainer, la procura di Milano chiede l'archiviazione per il rapper

Caso Iovino, la procura di Milano chiede l'archiviazione per Fedez

La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, dall'indagine nata da una comunicazione di reato dei carabinieri della stazione Moscova in cui è accusato di rissa per il presunto coinvolgimento del cantante nel pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino avvenuto la notte del 22 aprile 2024 a Milano.

Lo stesso Iovino aveva deciso di non denunciare l'episodio che lo aveva visto prima protagonista di una lite all'interno della discoteca The Club con Fedez e il suo entourage e poi vittima di un'aggressione di gruppo sotto la sua abitazione in via Marco Ulpio Traiano, a cui avrebbero partecipato anche dei componenti della Curva Sud Milano.

Fedez e Iovino avevano raggiunto a fine maggio un accordo economico in cui il personal trainer 37enne si impegnava a non intraprendere alcun tipo di azioni legali contro il rapper. Il provvedimento dei pm, gia' adottato nelle scorse settimane, dovra' essere valutato dall'ufficio gip.