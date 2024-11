Femminicidi, Valditara: "Mai detto che sono colpa degli stranieri". E dice sì al confronto con Gino Cecchettin

Femminicidi, Valditara: "Mai detto che sono colpa degli stranieri"

Valditara fa chiarezza al Salone dello studente di Campus a Roma sulla frase pronunciata in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara, ha ripreso il discorso sui femminicidi prendendo le distanze dai fraintendimenti che hanno fatto seguito alle sue esternazioni. "Non ho mai detto che il femminicidio è colpa degli immigrati. Ho detto una cosa diversa, che nel nostro Paese è in atto un fenomeno di aumento delle violenze sessuali, che sono un altro fenomeno molto triste".

"I dati -ha proseguito Valditara- sono purtroppo inequivocabili e mi dispiace che qualcuno li abbia alterati o non li abbia conosciuti. C'è un aumento preoccupante delle violenze sessuali. E che cosa ho detto? Ho detto che a queste violenze sessuali contribuisce anche, è importante l'anche, la marginalità e la devianza conseguenti a un'immigrazione irregolare. Allora non ho detto che l'immigrato è causa di questo, ho detto la marginalità e la devianza".

Valditara, nella stessa occasione, aveva detto che "la visione ideologica vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. Ma come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sulla eguaglianza". A spegnere la polemica infuocata è, ancora una volta, la calma assertiva di Gino Cecchettin che, indirettamente, ha sollecitato la premier Meloni, in quanto donna con lunga carriera politica, a contribuire a dire la sua sul maschilismo ancora imperante nel nostro Paese.

"In quanto donna, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, penso abbia potuto vedere nella sua carriera tanti aspetti con i quali le donne sono costrette purtroppo a misurarsi e penso che il maschilismo la presidente del Consiglio lo abbia visto in più occasioni. Se è arrivata ad essere presidente del Consiglio sicuramente è arrivata ad affrontare e superare alcuni temi. Sicuramente può dare dei consigli utili a tutte le donne d'Italia", ha detto il papà di Giulia, uccisa un anno fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a margine di un incontro con gli studenti delle scuole superiori bolognesi nell'aula magna di Santa Lucia.

