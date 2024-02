Ferragni-Fedez, divorzio? ​​​​​​​Bernardini de Pace pronta per l'incarico

Ferragni-Fedez, aria di divorzio? Ecco chi è l'avvocato incaricato. L'indiscrezione di Affari

“Chiara si è tolta la fede”, “Fedez ha lasciato il tetto coniugale”. Si rincorrono senza sosta le voci sulla presunta separazione della coppia più social del web, i Ferragnez: una notizia che, mentre i diretti interessati non confermano né smentiscono facendo parlare post e stories sui Instagram, Dagospia dà per certa.

Non manca neppure l'indiscrezione di un avvistamento della influencer nello studio di un noto legale divorzista a Milano, che risulterebbe essere Annamaria Bernardini de Pace, ça va sans dire, la matrimonialista più famosa d’Italia. Raggiunta da Affaritaliani.it, l’avvocato non ha né confermato né smentito la notizia di esser stata contattata per assumere l’incarico da parte di uno dei Ferragnez, limitandosi a negare un commento in quanto “non elegante”.

Una prudenza, quella della Bernardini de Pace, che si scontra con la sua abituale esposizione mediatica con i suoi contributi autorevoli sulle grandi crisi matrimoniali degli ultimi anni, come Segre-Seymandi e Totti-Blasi. Un ulteriore elemento, insieme alla non risposta ad Affaritaliani, che rafforza l'indiscrezione sul fatto che la più grande matrimonialista d'Italia sia pronta a occuparsi del caso.

Il rapper e la influencer, comunque, sembrano essere concentrati sui rispettivi affari: lei sarà ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, ed è impegnata a fronteggiare i guai giudiziari legati alla presunta falsa beneficenza; lui sembra aver messo in stand by la musica per difendere a spada tratta il suo programma radiofonico, “Muschio Selvaggio”, dagli “attacchi” e dalle polemiche. E sarebbe stata proprio la mancata difesa a spada tratta della moglie da parte di Fedez durante l’ultima puntata che avrebbe portato Chiara Ferragni a decidere, appunto, di sfilare la fede dall’anulare sinistro.