Ferragni si tiene il super attico, matrimonio con Fedez in separazione dei beni

Ferragnez, il matrimonio in separazione dei beni: Chiara si tiene il nuovo super attico in City Life da oltre 6 milioni di euro

Chiara Ferragni si tiene il nuovo super attico in City Life da oltre sei milioni di euro. La notizia della rottura tra la regina degli influencer e il rapper Fedez ha scatenato il caos tra i fan della coppia, ma non solo. Anche gli addetti ai lavori del mondo giornalistico si interrogano, oggi, su una sola questione: come verrà diviso il gigantesco patrimonio immobiliare dei due? Chi si terrà cosa?

Mentre impazza la ricerca, secondo i documenti catastali visionati da Affaritaliani.it, l’attico nuovo di zecca - solo da qualche mese residenza della coppia - rimarrà di proprietà di Chiara Ferragni anche nel caso di una separazione sulla carta. L’appartamento su due piani risulta di proprietà della Ferragni Enterprise Società Semplice, destinata appunto alla gestione delle proprietà immobiliari dell’imprenditrice.

Il motivo è da individuare nel regime di separazione dei beni della coppia, scelto dai due nel 2018 (anno del loro matrimonio), secondo cui ciascun coniuge mantiene la proprietà e il controllo dei beni che possiede prima e durante il matrimonio, e i beni acquisiti durante il matrimonio sono di proprietà individuale di ciascun coniuge. In sostanza, i beni di uno dei coniugi non sono considerati automaticamente di proprietà dell'altro coniuge.

Un bel colpo per l’influencer, la quale potrà tenersi una “magione” di ben 726 metri quadrati, disposti sull’ottavo e nono piano delle lussuose residenze del prestigioso quartiere di CityLife. Il valore dell’immobile è di circa 6 milioni di euro, anche se le stime suggeriscono si avvicini più ai 6 milioni e mezzo. Nella descrizione dell'appartamento è specificato che la residenza ha una sua portineria, con tanto di vigilanza e control room attiva 24 ore su 24. I condomini, tra l'altro, possono usufruire di una palestra interamente dedicata a loro e di un locale adibito alla custodia di passeggini e biciclette.

Il prezzo medio di vendita al metro quadro di un immobile in zona CityLife si è attestato sui 6.665 euro, cifra che conferma sia come questo sia uno dei quartieri più costosi di Milano (ma non il più caro) e l'andamento generale dei prezzi nel capoluogo meneghino.

L’appartamento, di ben 27 vani (essenzialmente 27 stanze, ndr), risulta essere un “A1”, ovvero il massimo della categoria in termini catastali. Gli immobili classificati come tali solitamente hanno un valore più elevato rispetto ad altri tipi di immobili, e possono presentare caratteristiche architettoniche particolari, ampi spazi verdi circostanti o una posizione privilegiata.

Sempre secondo le visure catastali prese in visione dalla nostra testata, l’atto di compravendita sarebbe stato notificato il 14 febbraio 2023, precisamente un anno fa. Il “nido d’amore” della coppia di influencer più amati (e odiati) d’Italia non sarebbe durato, dunque, giusto un anno prima di essere il teatro della fine della loro relazione.

Dall’uscita dell’indiscrezione, i Ferragnez non hanno confermato né smentito le voci sulla rottura. E nonostante i gossip sulla reale fine della loro relazione siano appena iniziati, il silenzio dei due alimenta quella che potrebbe essere la notizia più calda del 2024.