Tragedia a Ferrara, autobus pieno di studenti si schianta contro un'auto. Un morto e 7 feriti. FOTO

Tragedia a Ferrara, autobus pieno di studenti si schianta contro un'auto

Un tragico incidente stradale ha coinvolto un autobus pieno di studenti di ritorno da scuola e un'auto. La conducente dell'auto, una donna di 36 anni, è morta a seguito delle gravi ferite subite. L'autobus, nel tentativo di evitare la collisione, ha sbandato e si è ribaltato in un fosso, inclinandosi su un fianco.

Molti studenti hanno riportato ferite lievi e contusioni, e sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di Cona per le cure necessarie. Tra i feriti vi è anche una giovane donna nata nel 1998, in stato di gravidanza, la quale è stata prontamente soccorsa. Fortunatamente, le condizioni del bambino non sono considerate critiche.

Articolo in aggiornamento...