Figli di Berlusconi, avviso di sfratto a Fascina: via da Arcore a settembre

Arcore, i figli rivogliono la casa di Silvio Berlusconi. Ma Fascina: "Non lascio villa San Martino"

Gli eredi di Silvio Berlusconi vogliono riprendersi l'amata casa di papà Silvio ad Arcore, ma a villa San Martino da quando è morto il Cavaliere ci vive la sua ex compagna Marta Fascina. Un ostacolo non da poco, visto il legame tra la deputata e l'ex leader di Forza Italia. Da tempo - in base a quanto risulta a Il Domani - gli eredi starebbero pensando di far liberare la dimora simbolo e adesso sarebbe anche spuntata una data limite per Fascina. I figli di Berlusconi vorrebbero che la donna lasciasse l'appartamento massimo entro settembre, quindi a breve: subito dopo l'estate.

Fascina smentisce tutto: "Per l'ennesima volta - spiega a Il Domani - sono costretta a smentire notizie false che provengono da fonti inesistenti e inattendibili riguardo a un mio presunto allontanamento da villa San Martino e vorrei che questo gossip di basso profilo cessasse". Eppure - in base a quanto risulta a fonti bene informare de Il Domani - la decisione di liberare la villa di Arcore sarebbe fortemente caldeggiata da Pier Silvio Berlusconi in sintonia con altri familiari infastiditi dal fatto che Fascina non abbia ancora comunicato loro una data definitiva per il suo trasloco.