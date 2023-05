Filippo Magnini e Giorgia Palmas eroi: inseguono e bloccano una ladra

Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano una ladra a Milano: la storia

Lei showgirl affermata, lui ex nuotatore: Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati eroi (per caso). Qualche giorno fa hanno infatti inseguito e bloccato una donna che aveva tentato di derubare una turista in centro a Milano. Secondo quanto riporta Milano Today "mentre erano a pranzo in un locale in corso Sempione hanno sentito le urla della vittima, una francese 51enne: a quel punto la coppia si è messa sulle tracce della borseggiatrice, riuscendo a bloccarla a poca distanza". La donna, una 62enne cittadina cubana, è stata poi indagata a piede libero con l'accusa di tentato furto.