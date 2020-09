Film Commission, Lega: arrestati 3 commercialisti. Salvini: "Persone oneste"

Film Commission: guai per Salvini, arrestati 3 commercialisti vicini alla Lega

Trema la Lega, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio, più il cognato di uno di loro, svolta nel caso Film Commission. Avrebbero gonfiato il prezzo di un immobile. Per tutti l’accusa è peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il più giovane dei tre, - si legge su Repubblica - il quarantenne Andrea Manzoni, dottorato negli Stati Uniti, testa fine, si era infatti presentato in procura la scorsa settimana. Alberto Di Rubba, quasi coetaneo, un passato da bancario, avrebbe dovuto presentarsi questa mattina. E Scillieri, 57 anni, attraverso l’avvocato Massimo Di Noia, vecchia gloria della stagione di Mani Pulite, aveva chiesto di essere convocato per settimana prossima. Invece vedranno il gip, Giulio Fanales, per gli interrogatori di convalida.

L’operazione - prosegue Repubblica - ha garantito ai tre professionisti «un drenaggio di fondi pubblici» per 800mila euro. L’ha scritto il gip, che ieri ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi, mandando ai domiciliari oltre ai tre, anche Fabio Giuseppe Barbarossa, cognato e altro prestanome di Scillieri. Per tutti l’accusa è peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Salvini, sull'arresto dei 3 commercialisti: "Sono persone oneste"

Salvini: “L’arresto dei commercialisti? Ne conosco due su tre, sono persone oneste. Si risolverà nel nulla. Il leader del Carroccio commenta l'arresto dei due ex revisori legali del suo partito alla Camera e al Senato e del professionista presso il cui studio era domiciliata fin dalla sua fondazione la Lega per Salvini premier: "Conto che si risolverà in nulla, io stesso vado a processo e sarà un processo politico"