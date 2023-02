Fine del mondo, ci siamo. La profezia non lascia alcun dubbio

Fine del mondo 2023. Profezia

Fine del mondo nel 2023? Vediamo che cosa dice il celebre Nostradamus, che per il 2023 non prevede nulla di buono. Secondo gli interpreti e appassionati, il chiaroveggente, astrologo e farmacista vissuto intorno al 1500 avrebbe affermato che l'anno che verrà sarà segnato da una serie di stravolgimenti dell'ordine mondiale, tra cui la morte di un importante leader e addirittura una guerra mondiale.

Nonostante i sostenitori di questa profezia attribuiscano al profeta la previsione di eventi storici come la rivoluzione francese, l'ascesa di Hitler e gli attentati dell'11 settembre 2001 in realtà nessuno ha mai dimostrato davvero di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus dati attendibili per la previsione del futuro.

Tra l'altro come spiega Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore scientifico e segretario nazionale del Cicap (Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze): «Nostradamus non ha mai veramente previsto alcun evento futuro. Le uniche tre volte in cui è indicata una data precisa si è clamorosamente sbagliato», si legge su www.ilmessaggero.it. Per gli appassionati di fantascienza c'è comunque materiale online circa le previsioni per il 2023. Ecco una lista.