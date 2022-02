Fiorello, investimenti immobiliari per 10 milioni di euro

Tutte le case di Fiorello, proprietà per 10 milioni di euro

Fiorello, lo showman catanese di 61 anni, ha comprato immobili di lusso per un valore catastale di circa 2,4 milioni di euro. Tutte le proprietà immobiliari di Fiorello sono controllate dalla Casetta Srl, la società gestita dalla moglie Susanna Biondo, per un totale di quasi 10 milioni di euro.

Le proprietà sono sparse in diverse città: prevalentemente a Roma, dove lo showman risiede, e sono in Viale Mazzini, vicino al palazzo della Rai, e in Via della Camilluccia ma anche ai Parioli. A Milano nella storica Via Alberto da Giussano, nell'area della vecchia Fiera dove oggi sorgono i palazzi di Citylife. E poi in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, vicino al Forte Village Resort, sulle splendide spiagge di sabbia bianca dell'isola.

I pezzi forti sono a Cortina d'Ampezzo, dove possiede una proprietà con vista sul Monte Cristallo. E poi c'è Venezia, dove ha comprato un appartamento nello storico Palazzo Bernardo, costruito nel Quattrocento sul Canal Grande. Nelle ultime settimane, proprio questo immobile è finito sui giornali per una polemica condominiale, innescata dalla decisione di costruire un ascensore.

Dunque Casetta Srl, è di fatto la società immobiliare di Rosario Fiorello, nonostante l’attività economica risulti essere quella di “Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport”. Casetta viene amministrata inizialmente da Catena Fiorello ma oggi il ruolo di amministratrice unica è ricoperto da Susanna Biondo.

Il valore della società risiede nelle cifre che fotografano gli attivi (più di 18 milioni nel 2020, ultimo bilancio disponibile), il patrimonio netto (6,8 milioni) e gli 1,6 milioni di utili, fonte di liquidità che ha rafforzato il patrimonio.

