Firenze, americana si lamenta del soggiorno. Amanda Knox le risponde

Amanda Knox risponde alla studentessa americana che "odia" Firenze

“Ragazza, ma di cosa stai parlando? Studiare all’estero è fantastico”. Ha risposto così su Twitter Amanda Knox alla giovane giornalista americana Stacia Datskovska, che su Insider dello scorso 9 marzo si era lamentata del suo soggiorno di studio a Firenze. "Ho odiato ogni aspetto dei miei sei mesi a Firenze" aveva scritto Stacia nel suo articolo.

Secondo quanto riportato da Dagospia, la giornalista aveva scritto di "disprezzare i luoghi, odiare le persone, e non vedeva l'ora di tornare a casa nel campus di New York". E ancora: "La ragazza sostanzialmente odiava il fatto che i suoi coinquilini avessero una loro vita, che andassero in vineria nel tempo libero e che si ritrovava spesso a casa da sola. A questo si aggiungeva che nel weekend partivano per andare in luoghi come Amsterdam e Ibiza (“una forma di escapismo”) mentre lei si è ritrovata a partire da sola per Nizza, la Svizzera, Londra, Malta e Dubai".