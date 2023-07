Firenze, paziente aspetta troppo e rompe il naso a una infermiera

Firenze, uomo prende a calci e gomitate gli operatori sanitari per la troppa attesta

Spazientito per l'attesa in ospedale avrebbe preso gli infermieri a calci e gomitate, finendo addirittura per rompere il naso ad una operatrice sanitaria. L'episodio, ricostruito intorno alle 16 di ieri dalla Polizia di Stato intervenuta a Torregalli, Firenze, avrebbe visto come protagonista un 40enne italiano.

Arrivato al nosocomio di San Giovanni di Dio in mattinata per ricevere cure mediche, dopo diverse ore di attesa, per sua stessa ammissione, avrebbe aggredito in preda alla rabbia alcuni sanitari che in quel momento gli stavano cambiando la lettiga.

Il colpo più violento lo avrebbe preso in pieno volto un'infermiera che, secondo quanto appreso, avrebbe riportato la frattura multipla delle ossa nasali a seguito di una gomitata. L'uomo, successivamente sedato, rischia ora una denuncia per lesioni ad incaricato di pubblico servizio.