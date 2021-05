Fiume Sarno, il più inquinato d'Europa, "L'acqua che il tuo corpo muore"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua ma non è certo l'unico problema del Paese. Anzi, paradossalmente, per quanto riguarda questo problema storico e mai risolto, il lockdown dovuto alla pandemia è stato anche d'aiuto. Parliamo della vicenda del fiume Sarno, considerato il corso d'acqua più inquinato d'Europa. Situato tra Napoli e Salerno - si legge sul Fatto Quotidiano - unisce 39 cittadine e le avvelena nel più efficiente dei sistemi possibili. Per sensibilizzare su un problema che nonostante il susseguirsi dei governi non è mai stato risolto, ora è arrivata anche una pubblicità. Il messaggio è semplice, si tratta di una bottiglia d'acqua, denominata "Sarnella", ma all'interno non c'è il liquido trasparente e limpido chesiamo abituati a vedere quando andiamo al supermercato, ma è contenuta invece acqua torbida e dall'aspetto disgustoso, con a fianco vari messaggi espliciti del tipo: "L'acqua che il tuo corpo muore", o "L'acqua che elimina. Punto", oppure "Bevila, e poi vedi".

L'idea - prosegue il Fatto - è venuta a Gianluca Sales, che oggi vive a Milano e fa il direttore creativo diWunder - man Thompson, multinazionale della comunicazione, ma ieri abitava là, da piccolo giocava a ridosso del fiume. "Non so più quante inutili marce, quanto inutile impegno, e quanta rabbia. Il Sarno ha sempre fatto schifo. E cinque generazioni lo hanno inalato perché il disastro, la vergogna, il dissesto civile era un elemento costitutivo della società dell’Agro nocerino sarnese. Con un gruppo di amici ci siamo detti: proviamo con la pubblicità”.