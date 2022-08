Follia a Venezia, surfisti sul Canal Grande. Multa da 3000 € e denuncia penale

Follia a Venezia: cosa sono gli "e-foil", mini surf da 25 mila €

Mancava solo lo slalom tra gondole e vaporetti su due "e-foil" nella pazza estate di Venezia. La città lagunare ne ha viste tante ma quella di ieri ancora mancava alla collezione delle "cafonate". Due giovani, sicuramente stranieri, - si legge sul Corriere della Sera - sfrecciando in pieno Canal Grande, hanno fatto dieci minuti di evoluzioni su due surf elettrici. Di certo avevano già calcolato la reazione mediatica che quel volo a pelo d’acqua sopra le tavole, usate di solito tra le onde del mare, avrebbe generato. E infatti dopo poco i video dei due giovani in surf sulla laguna sono diventati virali. Subito il primo cittadino lagunare, Luigi Brugnaro, aveva promesso di offrire una cena a chi lo avrebbe aiutato a individuarli per punirli. "Imbecilli e prepotenti — ha postato su Twitter il sindaco — si fanno beffa della città".

Quei minuti di celebrità - prosegue il Corriere - alla fine sono costati davvero cari. Al rientro dall’avventura, a Punta San Giuliano, ad attendere i surfisti c’erano i poliziotti in borghese, che hanno sequestrato loro le tavole, per un valore di circa 25 mila euro, dando a ciascuno dei due una multa di 1.500 euro. Il peggio, per i due surfisti del Canal Grande, è che la vicenda è finita in mano alla Procura di Venezia che a breve potrebbe anche decidere per eventuali conseguenze penali di quello slalom fra barche e vaporetti. Rischiano infatti una condanna per aver messo a rischio la sicurezza della navigazione.