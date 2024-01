Forum di Davos "a luci rosse": servizi di escort in tilt, tutto esaurito

Forum di Davos a luci rosse: servizi di escort in tilt, giro d'affari per 10 milioni

Stando a quanto riportano alcune testate svizzere, nei giorni in cui si svolge il Forum di Davos, diventa impossibile trovare una o un escort in tutta la Svizzera o quasi. Le piattaforme sono in tilt e i servizi delle accompagnatrici prenotati, con largo anticipo. Qui, peraltro, la prostituzione è legale e rientra tra le libere professioni.

A Davos i soldi non mancano di certo. Alberghi di lusso, jet privati, suv, ostriche, champagne…a differenza della rivoluzione, salvare il mondo è davvero un pranzo di gala. Perché negarsi altri piaceri che si possono comprare (purché si prenoti per tempo)? Secondo i giornali svizzeri la tariffa base per ingaggiare una escort (o un escort) nei giorni del Forum si aggira intorno ai 2mila franchi (2100 euro) per 12 ore. Ma si può arrivare a quattro volte tanto.

Normalmente i servizi richiesti includono l’accompagnamento a una cena o a una festa, nonché le prestazioni sessuali successive. Stando a quanto riferisce la responsabile di un’agenzia le ragazze parlano di esperienze positivi, clienti educati ma “più esigenti rispetto alla nostra normale clientela. Le donne con un fisico da modella e un look al top sono particolarmente richieste”. Alla scottante questione ha dedicato attenzione persino l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), secondo uno studio durante i pochi giorni del Forum, il giro d’affari della prostituzione raggiunge i 10milioni di dollari.