Forza Nuova, il tesoro segreto di Fiore per finanziare le proteste No Vax

No Vax, proteste finanziate dal tesoro segreto di Forza Nuova

Tre milioni schermati in trust inglesi e fatti entrare in Italia con donazioni. Lo scrive oggi Repubblica, la quale sostiene che il leader di Forza Nuova Roberto Fiore abbia messo a disposizione un "tesoro" per organizzare le proteste No Vax e No Green Pass dei mesi scorsi. Scrive Repubblica: "Un progetto per la cui realizzazione Fiore e uomini a lui vicini si sono serviti di un’articolata cassaforte occulta, fatta di ermetici trust di diritto britannico intitolati a Sant’Arcangelo e a San Giorgio, dove arrivano centinaia di presunte “donazioni anonime e finanziamenti caritatevoli” che poi finiscono a pioggia a onlus di ispirazione ultracattolica, enti culturali, società immobiliari, per poi misteriosamente tornare a Londra, alleggeriti ogni volta di qualche decina di migliaia di euro".

Spiega ancora Repubblica: "Tre livelli, un fiume di denaro che entra ed esce dai confini italiani senza essere dichiarato all’Agenzia delle Entrate. Gli investigatori dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia hanno ricostruito movimenti e operazioni immobiliari sospetti per circa tre milioni di euro". Una serie di operazioni costruite utilizzando appunto trust inglesi con soldi fatti rientrare in Italia attraverso delle donazioni.

