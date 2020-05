Coronavirus, scattano una foto di gruppo. Multati per 400 euro

Hanno scattato una foto abbracciati i dipendenti di un bar di Pordenone. Hanno ricavato l'accusa di non aver rispettato sul luogo di lavoro le disposizioni in materia di distanziamento individuale, così come emanate con ordinanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e decreti del governo.

Per questo motivo, notifica Il MessaggeroVeneto.it, gli agenti della questura di Pordenone hanno multato martedì 19 maggio il titolare di un locale con un verbale da 400 euro.