Frana Frejus, file chilometriche al tunnel del Monte Bianco: attese di tre ore

Frana Frejus, traffico in tilt e attesa di ore per passare dall'Italia alla Francia. Ecco cosa sta succedendo

Il maltempo e le conseguenti frane hanno creato disagi enormi al confine tra Italia e Francia provocando code chilometriche al Frejus. La grossa frana verificatasi domenica scorsa nella regione della Maurienne, in territorio francese, sta provocando seri problemi al traffico della Valle d'Aosta, con rallentamenti e file lunghissime. Si tratta di disagi che vanno avanti ormai da giorni. Nella serata di ieri - riporta il Corriere della Sera - si è infatti creato un ingorgo all'ingresso del tunnel del Monte Bianco, unico passaggio disponibile. I detriti crollati nella frana hanno invaso l'autostrada A43, che collega Italia e Francia, e la galleria del Frejus è stata interdetta al traffico. Ciò ha ovviamente portato tutti i mezzi a convergere sul tunnel del Monte Bianco: l'ingorgo è stato, purtroppo, inevitabile. Le autorità competenti si aspettavano un fenomeno simile, tanto da aver avvisato della situazione.

Sono state calcolate almeno tre ore di attesa per passare attraverso il tunnel e raggiungere Courmayeur, in Francia. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, alle 14 di ieri sono passate ben 4.800 vetture, partite da Courmayeur. Si è trattato per la maggior parte di mezzi pesanti. Per il 4 di settembre sarebbe programmata una chiusura temporanea del tunnel del Monte Bianco per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione che dovrebbero durare fino al mese di dicembre.