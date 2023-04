Bambina ritrovata morta in un sacco della spazzatura: fermato un 16enne

Una bambina di 5 anni è stata ritrovata morta in un sacco della spazzatura a Rambervillers, in Francia. La polizia ha fermato un ragazzo di 16 anni

E' una storia terribile quella che arriva da Rambervillers, in Francia. Una bambina di 5 anni è stata ritrovata morta in un sacco della spazzatura all'interno di un appartamento. I genitori, di origini romene, aveva segnalato la scomparsa della piccole nel pomeriggio. La polizia ha fermato un ragazzo di 16 anni.

"La bambina è stata ritrovata nell'appartamento, senza vita - ha precisato il sindaco Jean-Pierre Michel - È stata la polizia a ritrovare il corpo. Hanno tentato di fare dei massaggi cardiaci, ma non c'è stato nulla da fare, purtroppo era troppo tardi".

I corpo della vittima stando ai media francese sarebbe stato trovato in una casa situata a circa cento metri dal domicilio del presunto assassino. Secondo il sindaco il giovane fermato sarebbe già "noto alla polizia municipale e certamente alla gendarmeria per fatti legati ad abusi sessuali" su minori. Il presunto assassino sarebbe stato fermato proprio nell'apparatamento in cui è stato ritrovato il cadavere della bambina.