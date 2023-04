Fratello e sorella si innamorano e hanno due figli: “Vogliamo sposarci"

Storia d'amore tra fratello e sorella: dopo i figli il matrimonio? Ma la strada potrebbe non essere così facile

Dopo nove anni insieme e due figli, ora pensano al matrimonio. E' il racconto di un fratello e una sorella, Daniel e Ana, che contro ogni convenzione e regola si sono innamorati: "Ci amiamo e questo è quello che deve prevalere". "Mia madre mi ha detto che mio padre ci aveva abbandonati per fondare un'altra famiglia e che aveva avuto un altro figlio"; ma Ana non poteva immaginare che questo fratello sarebbe finito per essere il suo partner. E il padre dei suoi due figli. All'epoca dell'incontro, ha raccontato Ana in un'intervista, non conosceva né il nome né l'età, l'unica cosa che sospettava è che un suo parente consanguineo vivesse a Granollers (Barcellona), sua città natale. "Ero sempre curiosa di conoscerlo, soprattutto se un giorno lo incontravo per strada o da qualche parte". Ana così ha deciso di cercare Daniel su Facebook. "Stavamo bevendo qualcosa e quando siamo usciti in terrazza mi ha baciato. Sono rimasta scioccata. Ci siamo separati subito e abbiamo riso. Dopo un po' mi ha preso la mano e mi ha separato dagli altri, pensavo volesse per parlare. Ma lui mi ha baciato di nuovo e lì non mi sono allontanata" ricorda Ana. La coppia ha provato a separarsi in due occasioni, ma aveva bisogno di stare insieme dopo tre o quattro giorni di distanza. "Stavamo facendo del male a noi stessi e non stavamo procurando dolore a nessuno". Così, Daniel e Ana hanno cercato di accettare la loro peculiare situazione prima di renderla pubblica.