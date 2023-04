Tribunale dell’Aia, stop al donatore sperma seriale: “Suoi almeno 550 bambini"

Donatore di sperma seriale, lo stop dal Tribunale dell'Aja: "Suoi almeno 550 bambini, ora basta"

Il tribunale dell'Aia ha chiuso il caso del musicista Jonathan Meijer, balzato alle cronache nel 2017 come donatore di sperma “seriale”: il giovane aveva donato il suo seme in diverse cliniche nei Paesi Bassi e in altri 13 paesi contribuendo così a fare nascere, nell’arco di 15 anni, 550 bambini.

L’uomo da adesso in poi non potrà più continuare con la sua attività perché rischia una multa di 100mila euro per ogni nuovo nato. A portare in tribunale il 41enne era stata la madre di uno dei piccoli, nato probabilmente dal suo sperma, insieme alla fondazione The Donorkind che protegge i diritti dei bambini frutto di donazioni di seme. In base alle regole stabilite in Olanda, un donatore non dovrebbe contribuire a far nascere più di 25 neonati distribuiti in non più di 12 famiglie. La sentenza vieta ora a Jonathan Meijer sia di donare il suo seme a nuovi aspiranti genitori, sia di contattare eventuali nuovi “clienti” o di "pubblicizzare i suoi servizi ai futuri genitori".