Furti d'auto, oggi riescono a copiare le chiavi con un "Game Boy"

Furti d'auto, un dispositivo simile a un Game Boy permette di bloccare il segnale della chiave elettronica e impedire la chiusura della vettura

I ladri d'auto putroppo si aggiornano e la grandissima diffusione dell'elettronica in qualche modo li agevola nel loro "lavoro". L'ultima truffa viene chiamata del Game Boy e prevede l'utilizzo di un dispositivo che ricorda moltissimo la console portatile di Nintendo, anche se lo scopo non è assolutamente quello di giocare.

Questo dispositivo, ovviamente illegale, permette di replicare le onde prodotte dalle chiavi elettroniche nel momento in cui trasmettono alla centralina dell'auto il segnale della chiusura della vettura. La macchina quindi rimane aperta e il ladro, una volta che il proprietario si è allontanato, può accedervi senza problemi o il bisogno di forzare la serratura.

Bisogna dire che il "Game Boy" in questione non è uno strumento alla portata di un ladro qualunque. Il prezzo infatti va da 14mila a 30mila euro a seconda del modello. Resta il fatto che non è poi così difficile reperirlo online.