Furto da 80 mila euro a casa di Federico Fashion Style: “Farò vedere il video del ladro”

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, quasi in lacrime denuncia in una storia su Ig l'ennesimo furto in casa sua. Secondo un primo calcolo ignoti avrebbero portato via beni per oltre 80 mila euro. Per l'air stylist si tratta del secondo furto dopo quello subito in casa della mamma ad Anzio, comune nel quale è nato e dove ha iniziato la sua carriera.

Lo sfogo e la promessa su Ig

"Ragazzi, scusate se sono stato un po' assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto. Anzi, direi un grave furto. Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ci ho messo tutto l'impegno per realizzarle e soprattutto ci ho investito tanti soldi".

La promessa di pubblicare il video degli autori

Prosegue Federico: “Confido nelle autorità di trovare il balordo che ora è in possesso delle mie cose! E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò deve pagare e potrei recuperare qualcosa del danno subito”.

Nel video poi annuncia di voler pubblicare le immagini delle telecamere di videosorveglianza, “sperando che ci siano, perché poi, lo sapete, succede sempre quello non c'è o quello non funzionava e vi farò vedere il video. Vi farò vedere quanta merda esiste. Io ci ho messo una vita per costruire qualcosa e poi viene qualcuno e te frega la roba”.