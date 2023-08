Furto nella notte in Brianza, rubata una piscina nuova di zecca

Brianza, colpo nella notte: i ladri fanno sparire una piscina nuova di zecca

Costava 1500 euro ed era portatile. Non proprio una vasca di lusso, comunque un'oasi di refrigerio per il proprietario che due giorni fa aveva raccontato a Il Giornale di Monza e Vimercate il furto della sua piscina a Bernareggio.

I “ladri di frescura” hanno svuotato gli oltre 55mila litri d'acqua servendosi di una pompa e poi l'hanno smontata pezzo per pezzo nella notte. E, a modo loro, hanno anche festeggiato l'impresa. "Hanno aperto il frigo e bevuto la birra mentre aspettavano che si svuotasse. Le altre casse se le sono portate via". Il padrone della villetta con, fino a poco tempo fa, piscina, ha denunciato ai carabinieri che stanno indagando.

Emergono alcuni dettagli del bottino: la piscina montata sul terreno aveva dimensioni di 10 metri per 5, di colore grigio scuro, bordi di 975 centimetri e dell'importo di, per la precisione, 1499,99 euro. Il peso della confezione in cui era imballata 258 chilogrammi, non proprio uno scherzo. Ad accorgersi del furto era stato il vicino di casa che alla mattina aveva visto sparire la piscina dal giardino.

Al giornale locale, il padrone della villetta ha ipotizzato che si sia trattato di "un furto su commissione". "Lo dico perché mi è sembrato un furto studiato, hanno preso solamente la piscina e la pompa, non hanno toccato neanche uno dei prodotti per la pulizia e la depurazione. La piscina era nuova di zecca, l'avevo comprata quello stesso giorno". Nemmeno il tempo di un tuffo.