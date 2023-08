Papa Francesco: "Anche le trans sono figlie di Dio". La svolta

Papa: "Le trans sono figlie di Dio"

Intervistato a Vida Nueva il Papa racconta un episodio avvenuto in Vaticano, affermando che anche le trans "sono figlie di Dio". "La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio. Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale con loro. Ma sono figlie di Dio!". Il Papa ha poi chiarito: "Una pastorale ideologica di sinistra o di destra o di centro è inutile, è già malata dall'inizio e fa male ai giovani". E ha aggiunto: "Ho paura dei gruppi giovanili intellettuali, di chi chiama i giovani a riflettere e poi li riempie di idee strane. Con i giovani dobbiamo usare il linguaggio delle mani, perché i giovani hanno bisogno di fare le cose, e il linguaggio delle gambe, che è camminare, non un laboratorio asettico". In linea con questo tema, Francesco ha sottolineato anche che "abbiamo bisogno di seminaristi normali, con i loro problemi, che giocano a calcio, che non vadano nei quartieri a dogmatizzare".