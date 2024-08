Genova, 16enne invita a casa un ragazzo e lui la violenta

Genova, invita un amico a casa e viene violentata: l'incubo di una ragazzina di 16 anni

Una nuova violenza sessuale ai danni di una minorenne è stata denunciata, questa volta a Genova. Invita a casa sua un giovane conosciuto mentre era a passeggio con le amiche in centro per vedere un film e lui la violenta: è quanto ha raccontato una ragazzina di 16 anni che, dopo aver parlato con i genitori ed esser stata visitata in ospedale, ha denunciato gli abusi alla Polizia. La violenza, come scrive il 'Secolo XIX', sarebbe avvenuta lo scorso fine settimana. Sono in corso le indagini per risalire all'autore della presunta violenza mentre nei confronti della ragazzina è stato attivato il protocollo "codice rosso".