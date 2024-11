Genova, capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti. Responsabili presi grazie ai testimoni

Genova, capotreno accoltellato a Rivarolo

Un capotreno di 40 anni è stato accoltellato intorno alle 13.30 sul treno regionale partito da Genova Brignole e diretto a Busalla. È successo all'altezza di Rivarolo. Il capotreno è stato colpito durante la sua attività di controlleria. Sul posto 118, Croce Rosa Rivarolese e i carabinieri.

L'aggredito è stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il treno è fermo in stazione e la circolazione sulla linea Genova-Busalla è al momento rallentata per i rilievi dell'Autorità giudiziaria.

Individuati responsabili

Sono due nordafricani i responsabili dell'accoltellamento al controllore del treno. I due sono stati individuati grazie alla descrizione fornita dai testimoni.