Genovese travolse e uccise due 16enni. Evaso a Londra, può evitare il carcere

Pietro Genovese, la fuga a Londra e l'ira della mamma di Gaia: "Sotto i 4 anni in Italia..."

Pietro Genovese, il ragazzo che travolse e uccise due 16enni a Roma con la sua auto, è evaso dai domiciliari e si trova a Londra. La fuga del figlio del regista è stata scoperta dai carabinieri che, durante un controllo di rito, non lo hanno trovato nell'abitazione indicata. E non sarebbe la prima volta. La mancata risposta al citofono - si legge su Il Giornale - ha fatto scattare la nuova contestazione e la Procura della capitale ha chiesto il processo per il ventenne. Una nuova pugnalata per la mamma di Gaia (una delle due vittime), che si è sfogata sui social postando la notizia che l’ha fatta trasalire: "Ora vediamo cosa decideranno i giudici per questa doppia evasione! Ah dimenticavo...il povero ragazzo vive serenamente a Londra già da un po' così lì nessuno può riconoscerlo e chiamarlo assassino come a Roma è accaduto!".

La vicenda risale al 16 gennaio del 2021 quando Genovese, condannato in appello a 5 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio stradale plurimo, all’epoca agli arresti domiciliari, non rispose ai militari della compagnia Parioli che suonarono più volte al portone dell'appartamento di famiglia senza ottenere alcuna risposta. I carabinieri, però, - prosegue Il Giornale - non provarono a contattarlo al cellulare e dalle telecamere di sorveglianza del palazzo non risulta che il giovane fosse uscito di casa. Servirà il processo per fare chiarezza. Ma intanto la notizia ha fatto riaprire una ferita mai rimarginata, anche perché le famiglie delle due ragazze stanno ancora aspettando che il Tribunale di Sorveglianza si pronunci sull’affidamento ai servizi sociali del ragazzo, che finora non è mai andato in carcere e probabilmente non ci andrà neanche adesso, nonostante la nuova accusa. "È stato condannato a 5 anni e 4 mesi - si sfoga la mamma di Gaia - e ha scontato 1 anno e 8 mesi ai domiciliari. Quindi ha una pena residua di 3 anni e 6 mesi. E in Italia sotto i 4 anni non si va in carcere".