Germania, giallo a Stoccarda: trovati morti due ristoratori italiani

A Stoccarda sono stati trovati morti, in una cantina due ristoratori italiani

Nella cantina di un locale di Stoccarda, sono stati trovati morti due ristoratori italiani di 53 anni, sarebbero deceduti a causa di ferite da taglio. La notizia arriva da Stuttgarter Zeitung, secondo cui non si esclude che i due possano essere arrivati a ferirsi con dei coltelli o dei pezzi di vetro al culmine di una lite feroce. Le indagini però sono aperte anche ad altri scenari. Una delle due vittime era il fondatore del ristorante "Valle", l'altra aveva gestito per diversi anni il "Perbacco" di Tübinger Straße, entrambi a Stoccarda.

Non ci sono indizi sul fatto che siano coinvolte altre persone nell'uccisione dei due ristoratori italiani. Lo ha detto la polizia locale, sottolineando che le indagini continuano a tutto campo. "Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata", ha spiegato il portavoce, Stephan Widmann. "L'esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni", ha aggiunto.

I due corpi sono stati ritrovati nello scantinato di un edificio nella Geschwister-Scholl Strasse, dove si trova appunto il ristorante "Valle". Lunedì era stata trovata anche una donna di 32 anni, morta in un garage chiuso della Mercedes, ma per gli agenti "i casi non sono collegati".