Gessica Notaro, proposta di matrimonio tra i cavalli

Gessica Notaro si sposa: la proposta di matrimonio a FieraCavalli dal fantino Filippo Bologni

È arrivata la fatidica domanda anche per Gessica Notaro, la 32enne riminese diventata nota alla cronaca per il drammatico episodio di cui fu protagonista nel 2017, quando l’ex fidanzato la sfregiò con l'acido al volto. Una proposta di matrimonio davvero speciale, ricevuta durante FieraCavalli di Verona, dal compagno, il sei volte campione italiano nel salto ad ostacoli Filippo Bologni che, come un principe azzurro, si è inginocchiato sulla sabbia pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli.

La loro relazione era nata proprio a Fieracavalli alcuni anni fa quando la Notaro, grande amante dei cavalli andalusi e testimonial dell’evento, chiese a Bologni un commento sulle gare: “due parole”. La passione per l’equitazione li ha fatti innamorare e lei è rimontata in sella; a convincerla proprio Filippo, che un giornò le domandò: “Perché non salti?”. “Dove vado con un occhio coperto”, rispose Gessica. “I nostri limiti sono nella nostra testa” fu la risposta del cavaliere.

Proposta di matrimonio tra i cavalli per Gessica Notaro

È il lieto fine più bello che si potesse immaginare, per Gessica, che oggi è imprenditrice, showgirl e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere. Oltre che nel salto ad ostacoli. Visibilmente emozionata e con il volto nascosto tra le mani, Gessica ha risposto sì. “Mi sono innamorata delle sua intelligenza - ha detto del futuro marito, aggiungendo - L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”.