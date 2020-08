Giallo Caronia, Gioele ha sbattuto sul parabrezza. Segni sull'auto di Viviana

Il giallo di Caronia si infittisce ogni giorno di più. Adesso è spuntata una nuova ipotesi, dovuta all'analisi dell'auto di Viviana danneggiata dopo l'incidente. Una lieve lesione - si legge sulla Stampa - nel parabrezza della macchina di Viviana, una Opel corsa, dal lato passeggero. È questo l’indizio che riapre l’ipotesi che il piccolo Gioele abbia riportato conseguenze serie nell’incidente in galleria il 3 agosto scorso, prima che entrambi scomparissero per essere ritrovati morti dopo giorni. Incidente in un primo tempo considerato lieve, la cui dinamica pian piano si è chiarita.

Sono questi - prosegue La Stampa - gli esiti di un nuovo esame della polizia scientifica sull’auto che viaggiava quella mattina sulla Messina- Palermo, all’altezza del paese di Caronia Marina. L'ipotesi, visto che non sembrano esserci traumi sulla testa della madre – potrebbe avvalorare la tesi di un “volo” di Gioele dal sedile posteriore. Il seggiolino del bambino, infatti, come attestato dalle immagini riprese al distributore di benzina di Sant’Agata, non era assicurato al sedile posteriore. «Gioele di solito viaggiava in piedi, proteso verso i sedili avanti, le mani sui poggiatesta anteriori e cantava insieme con i genitori», spiega un amico di famiglia.