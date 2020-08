"Il corpo di Viviana sotto il traliccio dal giorno dopo la scomparsa"

Giallo Caronia: pm, Viviana visibile ai pieditraliccio da 4/8

Dall'esame dei fotogrammiiniziato gia' il 20 agosto, "dopo una prima elaborazione edingrandimento" il consulente ha verificato che gia' alle ore 10,15 circadel mattino del 4 agosto, era visibile ai piedi del traliccio il corpodi Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cuiqualche giorno dopo veniva ritrovato". Lo spiega in una nota la procuradi Patti che indaga sulla morte di Viviana Parisi, sparita il 3 agosto etrovata davanti a un traliccio l'8 agosto. Il riferimento e' almateriale "che non faceva parte degli atti del procedimento" e che e'stato trasmesso al consulente "dagli organi competenti", i vigili delfuoco, in data 18 e 19 agosto. Inoltre il 13 agosto la procura ha ancheacquisito le immagini tratte dal sistema satellitare europeoCostellazione Copernicus ma "tali immagini, allo stato, non sonorisultate utili". Ricostruendo alcune fasi emerge che le immagini deidroni dei vigili del fuoco sono state acquisite fin dal 13 agosto ed e'stato nominato un geologo forense, esperto dei luoghi, per rivedere edesaminare tutti i fotogrammi.

Giallo Caronia: Pm, corpo Gioele non vicino a quello madre

Il corpo di Gioele Mondello,il piccolo di 4 anni, sparito con la mamma Viviana il 3 agosto e i cuiresti sono stati trovati il 19 agosto sulla collina di Caronia, "a unprimo studio dei fotogrammi consultati", oltre 16 mila, non apparevicino a quello della madre. Lo spiega la procura di Patti riguardoall'esame di delle "migliaia di fotogrammi ripresi dai droni del vigilidel fuoco durante le ricerche" e analizzate dal consulente dell'ufficio.In ogni caso, "ulteriori elementi dovranno essere ricavati dalnecessario successivo approfondimento, ricorrendo a tutti i possibilistrumenti tecnici diretti all'analisi dei medesimi fotogrammi".

Giallo Caronia: procura, perizia su salutementale Viviana

La procura di Patti haproceduto a conferire incarico di consulenza tecnica a Massimo Picozzi,docente di psichiatria presso le Universita' di Parma e Bocconi diMilano, al fine di acquisire informazioni precise sullo stato di salutementale e psicologico di Viviana Parisi, "alla luce della documentazionemedica acquisita e di ogni altro elemento di eventuale interesse". Ladj, sparita con il figlio Gioele il 3 agosto e trovata morta cinquegiorni dopo, secondo un certificato dell'ospedale di Barcellona Pozzo diGotto, era affetta da paranoia e crisi mistiche.

Giallo Caronia: domani incarico autopsia a team esperti

Domani verra' conferito incaricoper esame autoptico, accertamenti genetici e morfologici di vario tipoad un pool di esperti, ciascuno dotato di specifica professionalita'. Lorende noto la procura di Patti che coordina l'inchiesta sulla morte diViviana Parisi e del figlio Gioele Mondello. Saranno nominati, inparticolare, Daniela Sapienza, professore associato di Medicina Legalepresso l'universita' di Messina, medico legale; Elvira Ventura Spagnolo,medico legale; Stefano Vanin, professore associato di zoologia pressol'universita' di Genova, entomologo; Rosario Fico, responsabile delCentro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, inservizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle RegioniLazio e Toscana "Aleandri", zoologo, esperto in materia di segni etracce animali impresse sui corpi; Rita Lorenzini, in servizio pressol'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana"Aleandri" - Laboratorio di Diagnostica Molecolare Forense, zoologa egenetista esperta in materia di fauna selvatica e non; Roberta Somma,presso l'universita' di Messina, geologa forense, esperta nell'analisidi terreni e resti umani in essi conservati.

Viviana e Gioele, legali della famiglia presentano un esposto contro la modalità di ricerca dei corpi

"Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi e Gioele" e su "eventuali ritardi nella loro ricerche". Lo dicono i legali

della famiglia Mondello, Pietro Venuti e Claudio Mondello.

Da molti giorni i parenti di Viviana Parisi e del piccolo Gioele contestano le modalità con cui sono state condotte le ricerche per ritrovare la donna e il figlio di 4 anni, spariti il giorno dell'incidente dello scorso 3 agosto nel tunnel di Pizzo Turda, sull'A20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia. Il corpo di Viviana è stato ritrovato l'8 agosto mentre quello di Gioele solo il 19 agosto, ben 16 giorni dopo.

Inoltre mentre per la procura di Patti la pista privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio, i legali del marito e padre Daniele Mondello continuano a sostenere la versione della fatalità nel bosco.