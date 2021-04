Gianni Rodari ricordato con disegni sessuali per bambini. Polemica a Fiumicino

È polemica a Fiumicino (Roma) per i libri d'arte con immagini di organi sessuali maschili e femminili inviate ad alcune scuole nell'ambito delle iniziative sul centenario della nascita di Gianni Rodari. Si tratta di volumi della collezione Imago Mundi, il progetto di arte di Luciano Benetton. Immediata la reazione del Comune di Fiumicino che ha chiesto 'il ritiro dei volumi incriminati' e definendo l'episodio 'un errore grave'. Da subito si è scatenata la reazione dei genitori dei bambini.

Questi ultimi hanno sollevato il caso con denunce anche sui social network. I volumi, circa 9mila, erano giunti all'aeroporto di Fiumicino per la distribuzione nelle scuole nell'ambito del progetto 'Piccoli passi nel mondo'. "La diffusione di libri nelle scuole con immagini non adatte a un pubblico di bambini è stato un errore grave - ha scritto in una nota il Comune di Fiumicino (in foto il sindaco Esterino Montino) - L’amministrazione comunale non era assolutamente a conoscenza dei materiali diffusi all’interno del progetto Piccoli passi nel mondo, che ha investito direttamente le scuole statali con la Fondazione Benetton. Infatti nelle scuole dell’infanzia comunali il fatto non si è verificato".

"Pur non togliendo nulla al valore artistico del progetto e non ponendo nessun tipo di censura alla creatività artistica, non c’è dubbio che quando ci si rivolge a un pubblico, bisogna capire di quale pubblico si tratti - sottolinea la nota del Comune - I bambini sono soggetti sensibili e come tali vanno trattati. Per questo abbiamo chiesto alla Fondazione Benetton il ritiro immediato dei volumi incriminati".